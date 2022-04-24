女星王心恬國中入坑霹靂，是演藝圈中少見的女性資深戲迷，最喜歡的角色是經典英雄亂世狂刀，曾在高中畢業紀念冊名字旁邊寫下暱稱「狂刀的老婆」，還當過北區狂刀後援會副會長，舉凡所有迷妹會做的事情，她大概都做過，霹靂對她的影響之深，讓她從求學、就業都一度以進入霹靂為目標。

王心恬第一次接觸霹靂是某年過節返鄉時，發現表哥、表姊都迷霹靂，她也跟著哥哥姊姊一起追劇，追到後來她開始著迷，投稿霹靂月刊，自取筆名「亂世小楓」，那時她還跑到霹靂衛星電視台（現霹靂台灣台）參加戲迷競賽節目，透過聽出場音樂猜角色搶答，或者抽兵器、詩詞猜人名，當年她一登場就打敗守擂7屆冠軍，此後「亂世小楓」在戲迷圈便小有名氣。

身為霹靂戲迷，王心恬還挺驕傲的。（陳俊吉攝）

王心恬記得小時候為了收集霹靂周邊，都要找配合的錄影帶出租店挖寶，身邊還留著很多絕版品，「我沒有迷偶像，就迷布袋戲」，她形容：「最妙的就是，有時候你迷一個東西是一陣一陣的，但布袋戲只要有任何新角色出了我就會收藏、關注所有動向，布袋戲對我來說永遠都會在。」

王心恬高中會念設計系，其實目標就是畢業後能進霹靂做服裝，17歲因緣際會下當了模特兒，有感從事服裝產業未來出社會勢必會很辛苦，於是大學改念動畫設計相關科系，畢業的第一志願也是想要進霹靂做動畫。

電影《素還真》上映時，王心恬自掏腰包包場支持。（摘自臉書）

成為公眾人物後，王心恬依舊盡力推廣霹靂，今年還主動包場電影《素還真》，她說：「不支持布袋戲，它就會沒有了，我不希望它消失。」同時她也點出許多戲迷會遇到的狀況，「喜歡布袋戲的人在每個階段都是異類，而且我是女生，知道我喜歡的人一開始都會驚訝，但我其實覺得滿驕傲的，可能我是模特兒、藝人，所以大家不會覺得我特別怪，若有一些比較孤僻的粉絲，可能就會遭受到異樣眼光看待。」

王心恬秀出珍藏多年、已絕版的珍稀霹靂人物卡。（王心恬提供）

隨著年紀漸長，人的價值觀都會轉變，霹靂的角色、故事深深影響王心恬，讓她看事情的角度有所不同，像她以前喜歡亂世狂刀這種用情至深、呵護家人的人設，特別不喜歡「霹靂一哥」素還真這類人人好、做事求圓滿的大好人，但是年紀越來越大，才發覺素還真的存在是很必要的，得要有人顧及每個人的感受，有社會責任感世界才會變更好。