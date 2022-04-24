【LIVE直播】本土確診再創新高？指揮中心記者會最新說明｜2022.04.24 @中時新聞網

本土破5千例！中央流行疫情指揮中心今天公布國內新增5092例，境外移入80例。今天就有新北、台北市、桃園共3縣市確診人數都破千，桃園因為和碩科技出現群聚，一口氣增加1071人。

指揮中心今天公布國內本土個案新增5092例，各縣市分佈，包含新北市有1731例、桃園市1071例，因為其中和碩科技就有500多人確診。另外台北市也有1027人、基隆市301例、花蓮縣182例，共有22例都出現新增病例。

目前全國共有7萬9千多人居家隔離中。輕症率為99.64%，中症累積88人，重症8人，死亡4人。

指揮中心表示，今日新增之5,092例本土病例，為2,446例男性、2,641例女性、5例調查中，年齡介於未滿5歲至90歲以上，發病日介於今(2022)年2月23日至4月24日，其中包含2,957例為無症狀感染。個案分佈為新北市(1,731例)，桃園市(1,071例)，臺北市(1,027例)，基隆市(301例)，花蓮縣(182例)，臺中市(150例)，高雄市(147例)，宜蘭縣(122例)，新竹縣(57例)，彰化縣(56例)，臺南市(47例)，屏東縣(40例)，雲林縣(38例)，臺東縣(29例)，苗栗縣(24例)，新竹市(20例)，嘉義市(17例)，嘉義縣(15例)，南投縣(11例)，金門縣(4例)，連江縣(2例)，澎湖縣(1例)。相關疫情調查持續進行中。

指揮中心說明，今日新增境外移入個案為40例男性、40例女性，年齡介於未滿5歲至80多歲，分別自越南(1例)，另79例調查中。入境日介於今年4月6日至4月23日。

指揮中心指出，今年4月19日公布之境外移入病例案37622，經疫調後改判為本土病例。今年4月19日公布之案46993，4月23日公布之案51398及案51426本土病例，經疫調後改判為境外移入病例，分別自泰國及美國(2例)移入。

指揮中心再次呼籲，民眾應落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，共同嚴守社區防線。