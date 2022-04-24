文化部部長李永得頒發「褒揚狀」給顧寶明，由其女兒、孫女接下殊榮。（《 安可，顧寶明！》追思會提供）

朱延平導演分享與顧寶明合作20、30部電影的種種回憶。（《 安可，顧寶明！》追思會提供）

金士傑訴說對好友顧寶明的思念。（《 安可，顧寶明！》追思會提供）

主持人郎祖筠與顧寶明隔空對戲，引發無限追思。（《 安可，顧寶明！》追思會提供）

果陀劇場藝術總監梁志民因防疫規定，透過視訊和大家分享顧寶明。（《 安可，顧寶明！》追思會提供）

導演陳玉勳分享與顧寶明合作電影的寶貴經驗。（《 安可，顧寶明！》追思會提供）

資深藝人陶傳正因為舞台劇與顧寶明等人成為好友。（《 安可，顧寶明！》追思會提供）

楊懷民與顧寶明擁有超過48年的友情。（《 安可，顧寶明！》追思會提供）

「喜劇泰斗」顧寶明在3月19日因腸胃道出血導致心肺衰竭辭世，享壽72歲，今（4月24日）於福華國際文教會館2樓的卓越堂舉行《安可，顧寶明！》追思告別式，因為防疫的規定，現場共有200位粉絲到場，製作人王偉忠、導演朱延平、劉亮佐、陶傳正、李天柱、楊懷民、王琄、寇世勳、金士傑、尹昭德、郭子乾等好友一早都到場送他最後一程。

整場追思會由顧寶明舞台劇多年搭擋郎祖筠擔任主持人，文化部長李永得感性表示自己是顧寶明多年的粉絲，親自將「褒揚狀」頒發給顧寶明女兒及孫女，感謝顧寶明在文化界數十載的付出。

顧寶明在生前拍攝近51部電視劇，結交很多好友，曾與他合作的張晨光、劉德凱、劉松仁、鮑正芳、郝劭文、翁虹、陳志朋、侯冠群、吳尊、任賢齊、劉德華、林依晨等人都特地拍攝影片，訴說思念之情。

張晨光不僅模仿顧寶明招牌笑聲，還說：「你可以好好享受一下往後的生活，因為在這裡，你已經留下很多很多，讓人不可抹滅、不可忘記的一些好作品，給我們留下很好的回憶啊，其實你並沒有走遠，因為你爽朗的笑聲，永遠都在我們心中，因為你永遠都是我們的寶哥。」

久未露面的劉德凱感性說道：「寶明，很懷念你笑起來像機關槍一樣的笑聲，哥們兒，好走。」過去多次合作合作的鮑正芳說：「我常想到我們以前合作，你永遠都是笑嘻嘻、樂呵呵的，很遺憾在我們演藝圈裡又少了一位非常好的老藝術家和前輩。」

曾與顧寶明合作電影《天與地》、戲劇《江湖再見》的劉松仁，「你是一個難能可貴出色的演員，我一直都很欣賞你，珍惜、敬重你，你的存在增添了我演藝生命的色彩，謝謝，再會。」

尊稱顧寶明為大哥的劉德華說：「我認識寶哥已經很長很長一段時間，應該是從《天與地》一直到《投名狀》的那段時間，我每次見到他都是在工作的時間，但是每一次都會覺得他像個大哥哥，照顧著身邊每一個人，記得在《天與地》的時候，我每一次拍完危險的動作，他都會跑到我身邊說『小朋友，不要那麽拚命』，到了《投名狀》時，我真的因為一些動作受傷，然後寶哥沒有說什麼，就是跑到我身邊像一個大哥哥，然後用氣功幫我治療。」

拍攝過程中，顧寶明也不忘叮囑劉德華，「你這樣拚，你身邊的人會很心疼你的。」希望他不要因為工作忽略自己的健康，劉德華感性的說：「寶哥溫暖的叮囑，我會永遠永遠記得。」最後，劉德華安慰顧寶明的親友，「寶哥的親人一定要節哀，他會希樣我們健健康康，他在另一個世界會希望我們幸福的。」雖然劉德華人未到場，也特地送花到場致哀。

視顧寶明為標竿的林依晨特地錄製影片，訴說未能合作的遺憾，「謝謝顧老師，讓我們這些後輩戰戰兢兢，以您為標竿，希望能夠習得您哪怕一點點對於戲劇的敬業、敏銳，還有執著，覺得沒有跟您合作到，真的是一個莫大的遺憾，但是2年前和您在國父紀念館的短暫相遇與交談，卻是我心底很珍貴的回憶，希望您在遙遠的國度可以一切安好，繼續創作更多好的作品，我們想念您。」

顧寶明在1978年跨足電影圈，拍攝共56部電影，導演朱延平：「《大頭兵》是30多年的事了，當初除了寶明還有很多大咖包括張小燕、胡瓜、豬哥亮等人，在這麼多大牌裡，他是最出色的演員，之後我也和他合作了20、30部電影。」他也提到自從顧寶明學會氣功後，就常在拍攝現場替大家治病，每次看到他面紅耳赤的模樣，就會不忍心地對顧寶明說：「我痊癒了。」

不只朱延平，顧寶明還曾幫張小燕治病，朱延平笑說當時顧寶明每天都在片場詢問大家有沒有不適，禁不起他的要求，張小燕硬說自己腰不太舒服，結果在看到顧寶明治療時，用力過度，滿臉通紅的模樣，趕緊說：「我好了我好了」，事後朱延平問張小燕說：「妳真的好了嗎？」張小燕笑說：「看他那模樣，我怎麼忍心說還沒好。」

朱延平提到顧寶明不只會氣功，後來還進階到會「驅魔」，某次到夏威夷拍攝電影時，劇組入住到不乾淨的旅館，入住的當晚郝劭文就中邪，一直翻白眼，嚇得郝媽媽想馬上就帶他回台灣，顧寶明當下自告奮勇表示自己會驅魔，沒多久郝劭文不翻白眼了，但沒想到這個「魔」跑到隔壁釋小龍的房間，換釋小龍一直翻白眼，後來顧寶明又幫釋小龍驅魔，好在最後兩位童星都平安無事。

與顧寶明相識近48年的楊懷民，在台上回憶起他與顧寶明的點點滴滴，「寶明今年72歲了，我們認識的時候他才24歲...。」他也提到顧寶明初入行時，因為外型被侷限於反派角色，但顧寶明憑藉著自己的努力、節奏感，讓自己更多元的發展，「我很羨慕寶明演過這麼多不同角色，不管是電影、戲劇，他演過這麼多角色，是他的驕傲。」他再提到自從顧寶明離世後，自己慢慢從難過不捨，到現在感受到平靜，「寶明這一生都在做喜歡的事，他沒有遺憾了。」

陶傳正一上台就發揮幽默，「其實我跟顧寶明一點都不熟，只有喝酒後才熟」，他笑說自己步入中年才誤入歧途，開始參與舞台劇演出，也漸漸與顧寶明熟識，「我們以前都是在餐廳，後來發現去我家是蠻好的選擇，尤其酒一定夠喝。」他也分享了不少他與顧寶明、李立群、金士傑等人在酒後發生的趣事，逗得現場大家笑聲不斷。

追思會的尾聲，與顧寶明被形容為前世夫妻的金士傑，透露1985年在蘭陵劇坊與顧寶明第一次合作，最後一次合作則是在2012年果陀劇場的《動物園》，「寶明走了，接連好幾天，心裡很沈重、不想說話，只覺得台北的舞台變得更寂寞了，寶明是我最要好的朋友，知己中的知己。」一直強忍悲傷的金士傑，在台上哽咽到說不出話，在郎祖筠的安慰下，才收拾好心情開口，「因為有他，我的聲音變得更有趣、更笑口常開，同時也讓我更懂得沈默、忍耐還有慈悲，他自己不知道他一直在做示範，除了舞台上嘻嘻哈哈當開心果，私下不讓人看見的那一面更是充滿正能量。」他也提到多年來顧寶明在面對疾病、面對憂傷、面對無能為力和沮喪時都是咬著牙獨自承擔，並監督自己不要放棄。

金士傑表示在顧寶明生病後，兩人偶爾見面時顧寶明都是面露微笑，從來沒有訴苦、抱怨、發牢騷，對於生病一事，顧寶明都是沈默的，「最後一次聽到他消息，是他說要去健身房健身，不是隨便玩玩，是要付費的那種，他說要把身體弄好才能上台演戲 他一直在堅持，從頭到尾、沒有一秒鐘放棄。」金士傑欽佩的說：「他太難、太厲害了，這樣的精神氣魄比起舞台上的發光發亮，更讓我想要起立鼓掌喝采。」最後，他對故友喊話：「寶明，你打完人生這場仗了，打得精彩打得漂亮，現在可以驕傲的告別這個教室，然後去另外別的教室上下一堂課了。」一段肺腑之言，讓台下不少好友、粉絲都忍不住低頭拭淚。