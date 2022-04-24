味全龍23日以9比0完封富邦悍將，今年改披龍袍的林羿豪在8局登板1局，這也是他轉隊後首度面對老東家，而與他搭檔的捕手劉時豪更是相隔15年後再度合作，這對國中同窗組合轉了一圈後再度成為隊友，兩人都笑說十分有感觸。

林羿豪與劉時豪是西苑國中同學，國中3年就是很好的投捕搭檔，不過「老皮」成名較早，國中畢業後就赴日發展，林羿豪結束旅日生涯後，剛好與劉時豪都在2013年投入中職選秀，但一人效力義大犀牛，另一人則在Lamigo桃猿。

沒想到棒球路轉了一圈，兩人又在龍隊聚首，昨天也是林羿豪、劉時豪這對國中同窗組合首度搭配，中繼1局面對4名打者無失分。劉時豪說：「其實我們就是國中同班3年，但之後他就出國了，比較像是熟悉的陌生人。」

劉時豪回憶，林羿豪赴日發展後仍不忘昔日老隊友，趁著返台時帶了許多日製球棒給大家用，「真的是有如神劍一樣，不管怎麼打都安打。」林羿豪則表示，像是阿部慎之助與高橋由伸等人都會送球棒給他，但自己用不到，就把它帶回台灣給他們打。

昨天上場前兩人就在牛棚準備，劉時豪說：「從牛棚要走上來時就滿感慨的，很久沒接他的球了。」林羿豪也表示，兩人搭配就是種熟悉感，「感慨也是滿多的，像是回到國中，只是我們都變胖了。」

昨天也是林羿豪轉隊後首度對決老東家，站上熟悉的新莊球場，林羿豪說：「就是很熟悉，昨天上場時也有聽到有人喊『老皮加油』，害我停頓一下平復心情，滿感動的。」總教練葉君璋也認為兩人搭配起來滿不錯的，「雖然過去老皮、時豪不同隊，但時豪也很清楚他的優缺點。」