2004年印度洋發生規模9.1大地震，引發巨大海嘯，主持人戴立綱說，印度洋沿岸十多個國家遭受衝擊，死於這次海嘯的至少有22.5萬人，死亡人數如此驚人，其中一個原因是許多地區沒有海嘯預警，當地居民不知大海嘯即將襲來。

戴立綱指出，這個區域早期建設的預警裝置，如潮汐和地震感應器，在地震發生後未能發出明確的海嘯警報，因為年久失修，該區域已有的許多海嘯警報系統失效，另外許多地區甚至沒有預警系統，但是有專家發現，在高達九公尺高的巨浪衝破海岸線之前的幾分鐘和幾小時內，一些動物似乎感覺到大禍臨頭，出現異狀，目擊者說，大象向高處狂奔，紅鶴放棄了低窪的築巢水域，狗拒絶出門，在泰國的海邊村莊邦科伊，當地居民報告說，在海嘯來襲前的幾分鐘，海灘邊的一群水牛突然豎起耳朵，盯著大海，然後衝到附近的一座山上。

外國研究人員指出，與動物相比，人類雖然掌握了很先進的科技，也很難對許多即將發生的自然災害發出預報，以地震為例，只有到地震真的發生，大地開始震動那一刻，地震儀才會受到感應而輸出地震波圖，要做出可靠的預測需要監測到地震發生前的信號，到目前為止，科學家們還沒有監測到任何大地震發生前似乎必定會有的信號，所以科學家願意考慮非傳統的警告信號，比如動物的異常行為。

法國生物多樣性研究所鳥類組的負責人夏洛特說，即使擁有當今一切可用的技術，我們仍無法正確預測地震或大多數自然災害，這個項目研究隨季節飛越太平洋遷徙的候鳥，為何能夠避開熱帶風暴和海嘯等自然災害。