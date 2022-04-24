明安(8938)訂單滿到年底，又有新產能陸續加入貢獻，今年營運表現受到期待，吸引多單進駐，上週五個交易日股價累計漲幅8.86%，外資累計買超2110張。

2022年，明安越南一廠的F棟產線，第2季將加入量產行列，若以產能滿載來預估，大約可貢獻營收約5億元，另外，第4季高雄和發廠複合材料開始量後，產能將倍增，都將增添今年營運成長的柴火。明安也積極打造複材全方位技術，切入未來車趨勢，高加值的複合材料碳纖汽車輪圈產品，目標在2025、2026年可達年出貨4萬個，2027年出貨目標將達8萬個。

明安越南二廠可望在明年第2季量產，最高將帶來15~20億元的營收，將成為明安明年營收成長的新動力來源。

俄烏戰火推升全球原物料價格狂飆，通膨問題又推升工資成本上漲，今年毛利率是否會被侵蝕，明安指出，公司在這個產業已久，和客戶商量可做轉嫁和調整價格，毛利率不會受太大的影響，現在台幣匯率稍貶也是好消息，公司同樣會回饋給客戶。