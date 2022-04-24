由女團「少女時代」出身的南韓32歲女星秀英，自2017年轉戰戲劇圈後便陸續在多部韓劇中演出，自然的演技獲得觀眾喜愛。而私底下經常透過社群媒體與粉絲互動及分享工作的她，近日也曬出工作側拍照，大方展現纖細又火辣的好身材，立即吸引網友的目光。

秀英日前疑似為了替即將推出的新戲《說出你的願望》宣傳，受邀登上時尚雜誌《WKOREA》，但在成品尚未公開之前，秀英便在個人IG上PO出多張穿搭側拍照。照片中，只見她穿著一件黑色造型連身衣，站在海岸邊讓工作人員調整造型，而上衣由胸口鏤空至肚臍的性感設計，使她東西半球若影若現十分性感；接著，她又換上另一件細肩帶桃粉色V領洋裝，對著鏡頭大方露出燦笑與美背，還不忘對著鏡頭擺出各種搞怪又俏皮的動作，讓粉絲們看了直呼「哇！好辣」、「我的女神」、「為什麼你總是這麼美」、「愛死了這組造型」吸引超過49萬人按讚。

事實上，秀英在女團「少女時代」時期，便以亮麗外表與170cm的高䠷身材受到矚目，天生就是衣架子的她無論穿什麼，都能掀起一股帶貨熱潮，也成為不少廠商與雜誌指定合作的女星之一。而自從秀英單飛朝向戲劇圈發展後，她也陸續在《如實陳述》、《Run On》等戲劇中演出獲得好評，接下來她也將與男神池昌旭一同演出浪漫愛情喜劇《說出你的願望》讓粉絲們相當期待。