每個人的金錢觀都不一樣，有些人相當豪爽，對待家人朋友都十分大方，也有人比較保守，花出去的每一筆錢都要經過嚴密的計算。命理網站「星座上上簽」分享，水瓶座、處女座、天蠍座、金牛座和雙魚座最摳門，相當愛惜自己的錢財，捨不得花出去一分一毫。

TOP5：水瓶座

其實水瓶座不算摳門的人，但如果他們開始變得摳門，就代表目前經濟狀況不太好，水瓶座的錢經常莫名其妙消失，他們總覺得自己明明沒花什麼錢，就成了月光族。

TOP4：處女座

處女座的摳門比較不明顯，他們花錢看似很大方，其實都偷偷在心裡計較，尤其當對方把他們的付出視作理所當然時，他們就會很不舒服，處女座雖然願意花錢，但希望得到對方的回報。

TOP3：天蠍座

天蠍座很重視感情，所以很捨得為了家人花錢，但面對沒有感情基礎的人時，他們就會變得非常摳，甚至認為對方是不值得自己花錢的對象，覺得自己的付出是吃虧。

TOP2：金牛座

金牛座雖然摳門，但並沒有到不近人情的程度，如果他們認為這是該花的錢，就會非常痛快地花下去，不帶一絲猶豫，但如果他們心裡認定不應該花，多拿一塊錢都像是要了他們的命。

TOP1：雙魚座

雙魚座的本質是重感情的，不過當他們在感情上受傷、失去了感情以後，就會將安全感轉移到金錢上，畢竟感情已經不可靠了，只能抓住金錢好讓自己安心。