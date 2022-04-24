警方將連男等人移送高雄地檢署偵辦。複訊後連男遭羈押，其餘共犯分別請回或交保。（高市鹽埕分局提供／袁庭堯高雄傳真）

連姓男子對外號稱「竹聯幫仁堂弘仁會台南分會」會長，專門收購不明帳戶供詐騙集團使用，日前在台南遭警方攻堅。高市鹽埕分局支援掃蕩任務，吳姓女警不顧連男正在廁所上大號，直接把門踹破，不顧臭氣沖天，叫連男滾出來。

「誰在裡面！？」正當詐騙集團全員遭警方壓制、趴在地上投降時，吳女發現廁所還有人，門反鎖打不開，大聲喝斥要裡面的人不要再抵抗、躲藏。

「他真的在大便啦…」詐騙集團女性成員趴在地上，無奈地告訴吳女，連男真的在上廁所。但吳女根本不甩，直接踹門。一腳把門踹開時，連男趕緊從馬桶起身、褲子拉一半，嚇得說「我在大便！等一下啦！」語畢還趕緊沖水，面對吳女用辣椒水對著他，顧不得「拉一半」，只好先出來集合。

警方查出，年僅24歲的連男去年起，指揮顏姓等多名手下，以數萬元不等價碼收購銀行帳戶、金融卡，收購來的帳戶提供給詐騙集團使用。連男等人以假投資方式，利用LINE及新興網路軟體群組，誘騙57名被害人匯出被詐騙款項共計8千900萬元，再讓不詳身分車手前往各地提款機或帶同被害人臨櫃提領贓款。

連男等人為了確保詐騙順利，甚至會先誘騙被害人到台南某汽車旅館拘禁，若企圖逃離就以拳頭、棍棒相向，一對夫妻檔出售帳戶就糟拘禁10天，直到帳戶被列為警示帳戶、無法再進行匯入贓款後，才被釋放。

鹽埕分局獲報後組成專案，展開密集跟監、埋伏蒐證，日前見時機成熟，持搜索票及拘票，會同台南市警局保大特勤警力，兵分多路執行搜索，在台南某茶行內逮到連男等人，現場查扣電腦、毒品一粒眠589顆、K它命3.11克、手機、折疊刀、棍棒、信號彈、鐵鎚、聲光手榴彈、武士刀、手指虎、點鈔機及現金8萬元等證物。

連男等人否認涉及電話投資詐騙，全案依違反組織犯罪防制條例、詐欺、恐嚇、妨害自由、傷害、殺人未遂等罪，將連男等人移送高雄地檢署偵辦。複訊後連男遭羈押，其餘共犯分別請回或交保，全案仍要深入追查。

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