新增11例中重症 50多歲男打完3劑 進加護病房

今天新增1名重症患者、10名中症患者。重症者為一名50多歲有糖尿病史的男性，曾接種3劑疫苗；他目前有上消化道出血、腸阻塞、合併呼吸衰竭等症狀，已進入加護病房使用呼吸器，投以瑞德西韋治療中。

10名中症患者，年齡介於50至80多歲，全數男性。其中4人未接種任何疫苗、1人接種1劑，等於有一半的人沒完整接種2劑疫苗；另2人打兩劑、3人打3劑，都出現血氧低、肺炎症狀，同樣使用瑞德西韋治療中。

目前輕症率為99.64%；中症累積88人中症率0.33% ；重症8人，其中4人死亡，重症率0.03%。