RIT董事長張耕宇（左起）、黃韻玲、主持人陳家頤出席2022 World IP Day慶祝活動。台灣唱片出版基金會（RIT）提供

大霹靂國際行銷總經理邱正生出席2022 World IP Day慶祝活動。台灣唱片出版基金會（RIT）提供

黃韻玲昨出席2022 World IP Day慶祝活動。台灣唱片出版基金會（RIT）提供

台北流行音樂中心董事長黃韻玲、大霹靂國際整合行銷總經理邱正生、電影《影子背後》導演李世偉，昨（23日）出席於華山文創園區舉辦的《2022 World IP Day慶祝活動》談「智慧財產權與青年：銳意創新，建設未來」，分享音樂、布袋戲、電影三大領域的精彩創作經歷及故事。

黃韻玲從小立志投身音樂產業，聊到小時候為了追夢曾做過的「瘋狂行為」，小學的她放學後經常帶著自己的創作在台視門口徘徊，希望能見上陳秋霞、劉文正、鳳飛飛…等歌手，不過她天天在門口徘徊的行爲，惹得台視櫃檯小姐心煩意亂，沒想到櫃檯小姐竟將陳秋霞的住家住址給她。黃韻玲也鼓起勇氣並逃過警衛法眼，爬上10樓高的消防梯就為見陳秋霞一面：「當時是陳秋霞的媽媽來開門，我就說我有寫一首歌想要給她，最後也請我進到她家中，還在陳秋霞面前彈鋼琴唱Demo給她聽。」雖然此行為在現今非常不鼓勵，但當時的她為了音樂理想，成長過程中都在想辦法，甚至14歲參加金韻獎就為了能認識李建復便可以把歌給他聽，她奮不顧身、想方設法就為了讓作品被聽見。

勇敢追夢的黃韻玲如今在音樂圈有了舉足輕重的地位，現擔任台北流行音樂中心董事長的她，也透露台北流行音樂中心產業區正如火如荼籌備中，將會有錄音室、練團室、Live House等音樂空間，未來將陸續開放給所有音樂人使用。她鼓勵正在追夢的年輕人，不管是毛遂自薦也好，最終還是回到你的作品內容，知道自己要用音符記錄下什麼。也要勇敢去想未來、一定要有前瞻性，想想五年後你想做什麼，現在就趕快去做。

大霹靂國際行銷總經理邱正生分享霹靂布袋戲的創作與創新，布袋戲在台灣有200年歷史，從當時的野台到現在布袋戲登上電視、串流平台，劇本創作也與時俱進，場景、特效也用電影規格製作，還找李千娜、麋先生等新興音樂人替霹靂布袋戲演唱、製作主題曲，甚至也跨足NFT，跟上時下最新潮流。邱正生分享理念：「永遠要堅持品質、創新創意，只要稍有鬆懈，消費者就會感受出來，所以要不斷求新求變！」希望玩出新本事，翻轉世人對布袋戲的印象。

電影《影子背後》導演李世偉也分享他過去曾將音樂Demo投到唱片公司，當時曾被看上兩首歌曲，當他詢問歌曲版權費時，得知一首歌有50萬左右的版稅，但當時還是學生的他非常震驚也欣慰：「有人在捍衛你的智慧財產權時，就彰顯出你的價值。」他花了2、30年才發現自己的志向是做電影：「當你發現自己的志向，可以用你的創意及頭腦及做著喜歡的事當工作，是件很美好的事。」也希望台灣電影能做出更多好的IP，在國際間發光發熱。

世界智慧財產權組織（World Intellectual Property Organization WIPO）將每年4月26日訂為「世界智慧財產權日（World IP Day）」，今年於4／23曰舉行《2022 World IP Day慶祝活動》，本次活動由美國在台協會（AIT）與台灣智慧財產權聯盟（TIPA）合辦、台灣唱片出版基金會（RIT）策劃執行，台灣唱片出版基金會（RIT）董事長張耕宇分享當年抵制盜版時的經歷：「當年是冒著生命危險在抵制盜版！當時網路上未經授權的P2P音樂害慘許多唱片公司及音樂人，在當時社會環境認為P2P傳遞音樂不應該取締，不過經歷多年努力修法成功，讓現代人更有智慧財產權的觀念，而維護智慧財產權是永無休止的事！」智慧財產權日希望教育年輕一輩，也鼓勵大家創作並給予更多機會、提供良好的環境讓年輕人安心且堅定的繼續創作，讓智慧財產永續發展。