台灣大車隊計程車駕駛日前從屏東搭載1名喝酒醉婦人要到高鐵左營站，行經國道3號途中，該名婦人發酒瘋竟衝到副駕駛座，期間還出腳踹了司機，駕駛隨即將車開往仁武分局申訴性騷擾，因女性乘客明顯酒醉，依警職法即時強制規定，對其實施保護性管束，駕駛質疑，這攸關生命財產安全，警方卻僅以性騷擾偵辦；高雄市仁武警分局表示，當時駕駛僅說有騷擾行為，並未告知有拉手煞車等危險行為，將依據當事人臉書所提供的影片等事證，主動依刑法公共危險罪嫌偵辦。

近日頻傳出乘客踹腳計程車駕駛案件，有網友在臉書「屏東吃喝玩樂」po出影片，內容顯示，3月28日晚間9時15分，台灣大車隊計程車駕駛從屏東搭載1名領有身心障礙手冊的酒醉婦人，要前往高鐵左營站，行經國道上3號時，婦人發酒瘋似的衝到副駕駛座，並腳踹司機，口出穢言，駕駛不斷阻擋說「妳這樣很危險！我們倆會一起死掉」、沒想到婦人醉言醉語說，「你死，我也死」，駕駛急回「我不想跟妳一起死」，最後駕駛無奈說：「我直接載妳去警察局」，婦人回說：「謝謝，感謝你」。

疑為當事人的網友在臉書po文指出，該名婦女乘客突然發酒瘋要跨過副駕駛座，害他險些翻車，且她的手一直都有碰到排檔桿跟手煞車，因此一直將她的手跟頭撥開，最後順利下仁武交流道到達仁武分局。

警方表示，駕駛陳述該名婦人對他有性騷擾言論，因此對婦人提出性騷擾申訴，因婦人明顯酒醉，依警職法即時強制規定，對其實施保護性管束，駕駛質疑，這攸關生命財產安全，警方僅以性騷擾偵辦，同樣車隊警方處理卻天壤之別。

仁武分局指出，當時駕駛僅說有騷擾行為，並未告知有拉手煞車等危險行為，將依據當事人臉書所提供的影片等事證，主動依刑法公共危險罪嫌偵辦。

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