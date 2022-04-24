美國西南部今年森林大火時間點異常的早，風勢助長下，新墨西哥州北部野火摧毀數以百計的建築物，並迫使數以千計的民眾逃離山上村落。

路透社報導，新墨西哥州有關當局表示，該州的拉斯維加斯（Las Vegas）西北兩處的野火合而為一後，在時速121公里的風勢助長下，在森林延燒超過24公里，摧毀逾200棟建築。

新墨西哥州東北部陶斯（Taos）以西約56公里處的大火，火勢則大了1倍，規模高居美國第一，迫使一處童軍訓練場內的人員撤離，威脅數個村落。

這是美國西南部近20年來最猛烈的野火。當地數十年的乾旱加上大量乾燥草木，讓人不禁擔心當地今年的野火季恐一發不可收拾。

新墨西哥州長葛里向（Michelle Lujan Grisham）告訴記者說：「我們接下來將面臨一個更長、更危險、更劇烈的野火季。」她並補充道，當地22日遭遇「前所未有的」風暴後，州內目前有20起大火尚未撲滅。

拉斯維加斯附近的小牛谷（Calf Canyon）和隱士峰（Hermits Peak）發生的大火合而為一，燒毀了1.7萬公頃的土地，比佛羅里達州迪士尼世界（Disney World）面積還大。

科學家表示，氣候變遷影響下，冬季積雪量降低，導致今年更早就開始燒起更大、更極端的野火。（譯者：李晉緯/核稿：蔡佳敏）1110424