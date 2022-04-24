郭謙和與高珮雯合力裝潢音樂教室。（洪靖宜攝）

內部擺飾新潮。（洪靖宜攝）

郭謙和正耐心教學。（洪靖宜攝）

高雄一對年輕情侶檔懷抱藝術夢，租下和春技術學院目前閒置的大寮校區教室，將舊教室裝潢成相當新潮的音樂藝術教室，希望能讓喜愛藝術的孩子們不必大老遠跑到市區學習。由於和春技術學院目前行政辦公和教學都移至校本部大發校區，大寮校區目前則是閒置，目前將校園空間出租，也為學校增加收入。

藏身在和春技術學院大寮校區中的音樂教室，裝潢新穎，用色新潮，環境可說是舒適，年僅25歲的郭謙和外表看上靦腆，但打起鼓來超反差，喜愛音樂的他，從高中就開始教學，而女友高珮雯喜歡繪畫藝術，小倆口原本的夢想就是能合開一間教室，彼此做著喜歡的事，郭謙和退伍後原先跟爸爸學做冷氣，但還覺得「這不是自己想要的」，決定朝音樂路繼續邁進，租下和春技術學院大寮校區的教室後，籌備半年，裝潢自己來，配電也全是自己處理，目前音樂教室開幕約2個月。

高珮雯說，觀察附近音樂教室少，不然就是主打單一項課程，因此他們還聘請吉他、電吉他等專業老師來教學，讓孩子們不用大老遠跑到市區學音樂和畫畫，也替周遭增添不少藝術氛圍。

和春技術學院校長林裕益說，目前學校包含行政辦公及教學活動都全到移到校本部大發校區，大寮校區依照《私立學校法》49條規定報教育部同意後出租，但有限制得跟文教等教育訓練有關才能租借使用，同時也為學校增加財源。

由於和春技術學院被教育部要求110學年度停招，校長林裕益也說，111年會拚復招，復招計畫已經完成，也持續跟教育部溝通中，盼今年能順利恢復招生。