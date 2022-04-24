前玩具文創公司陳姓員工，不到1年時間，陸續侵吞知名網紅「瘋男」訂購、同事代售的數十個海賊王、七龍珠、鬼滅之刃、火影忍者等動漫角色GK雕像、模型價金、甚至暗槓公司的「UA海賊王公仔模型」，總計侵占金額超過150萬元。台北地院依業務侵占罪、侵占罪各判陳徒刑9月、拘役40天，均緩刑5年，命陳須分期償還公司損失。

判決指出，陳男是北市某文創公司前業務助理，負責網站維護、銷售業務，自2020年10月起至去年9月，利用負責對外聯繫銷售機會，侵占廠商、YouTuber「瘋男」及友人向文創公司訂購的海賊王、七龍珠、鬼滅之刃、火影忍者等動漫角色GK雕像、模型貨款，共計台幣119萬8157元。

另陳男侵占文創公司向大陸廠商EIN STUDIO訂貨的訂金人民幣7萬6300元，還趁送「UA海賊王公仔模型」給客戶檢視機會，暗槓該模型。此外，陳去年2月受同事委託代售「X Studio黑悟空」公仔模型，侵占價款台幣1萬6000元。

北院審理時，陳男認罪，賠償同事、公司1萬6000元、10萬元，達成和解，法官依業務侵占罪、侵占罪各判陳徒刑9月、拘役40天，緩刑5年，並命陳須就文創公司147萬2000元損失部分分期清償。