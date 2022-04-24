涉嫌對民進黨立委高嘉瑜施暴案與拍攝不雅照的林秉樞，新北地檢署今年1月依涉犯傷害、妨害秘密、強制等8大罪將他起訴，移審後法院裁定羈押禁見3個月，因羈押期26日將屆滿，新北地院認為林犯罪嫌疑重大，未坦承全部犯行，有勾串共犯或證人及反覆之虞，認有羈押必要，裁定續押2個月。

合議庭審酌，林秉樞與高嘉瑜等證人之前是男女朋友關係，加上曾以親密照片恐嚇高女等人，因全案尚未經審理程序，檢察官、被告及辯護人仍有傳喚相關證人進行交互詰問的可能，認定林有勾串共犯或證人之虞，及反覆實施恐嚇，強制罪之虞。

另林秉樞準備程序庭中供稱，羈押期間曾自行走出看守所等語及長期服用精神科藥物，母喪期間狀況很差等語，足證他身心狀況不穩定，合議庭因此裁定延押2個月。

新北地檢署今年1月25日起訴林秉樞，痛批林與高交往期間，無視於對女性的人格與身體尊重，涉嫌對高施暴等犯行，導致高身心受創甚深，林為逼使高不得提告，使其犯行曝光，仍不斷對高施壓，並為後續恐嚇等犯行，使高承受巨大心理壓力，林犯後對犯行避重就輕，並無自知反省，因此建請法院從重量刑。

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