近期主要海運樞紐塞港，加上車用晶片及原物料短缺，缺車及缺零件已成今年車市普遍現象，不僅新車價格調升，甚至出現部分中古車價遠高於新車的異象，相較去年車內零配件遭竊風險也恐怕竄高；新安東京海上產險表示，現階段「有車新貴們」更要好好為愛車做好萬全的保障規畫，除基本的強制險一定要買外，建議投保「車體險」、「竊盜險」並加保「零件、配件被竊損失附加條款」，將愛車可能面臨的損失風險降到最低。

新安東京海上產險副總經理呂文泉表示，疫情影響多數民眾以自駕為主，不論是新車或是中古車市場都算是奇貨可居；尤其以警政署統計2021年全台交通事故超過35.8萬件、汽車竊盜案件逾800件，相當於每天有近千件的車體碰撞意外與遭竊事故發生，若不幸開車上路發生交通事故，或經常將車子停在路邊擔心愛車、零件或配件遭竊，相關損失恐造成不小的經濟壓力，建議廣大車主們可適時強化對愛車的防護，透過車體險與竊盜險等減少意外事故發生後修繕等費用支出。

「車體險」，顧名思義就是保障車體的損失，若投保車體保險後，不幸發生兩車碰撞意外，保險公司會先勘察車輛損傷狀況與維修廠洽談修復，讓車輛盡速修復，讓車主早日恢復駕車自由；「竊盜險」則是保障「整車」遭受竊盜、搶奪、強盜3種情況下所導致的損失且包含失竊尋回的修復費用，尤其目前缺零件潮湧現，原裝零配件遭竊風險恐升高，建議車主們可進一步加保「零件、配件被竊損失附加條款」，提供愛車由裡到外、全方位的保障，若不幸發生車輛整車遭竊或車內之原裝零件或配件失竊時，都有保障依靠。