台塑石化公司今天表示，考量國際油價走勢、新台幣兌美元匯率等因素，將自25日凌晨1時起調降92汽油及98汽油批售價格每公升新台幣0.3元、95+汽油每公升0.2元、柴油每公升0.3元。

台塑油價調整後，參考零售價為92無鉛汽油每公升30.5元、95+無鉛汽油每公升32元、98無鉛汽油每公升34元、超級柴油每公升28.1元。

台塑石化發布新聞稿說明，受到利比亞當地油田因政治動盪而關閉、國際貨幣基金組織（IMF）下調今年全球經濟增長預測、美國原油庫存大幅減少等多空因素影響，促使本週國際油價漲跌互見，週均價上漲。

考量國際油價走勢、新台幣兌美元匯率、國內市場競爭力及亞洲鄰國最低價等因素後，台塑石化決定自4月25日凌晨1時開始，調降92汽油及98汽油批售價格每公升0.3元、95+汽油批售價格每公升0.2元、柴油批售價格每公升0.3元，市場零售價格由加油站自行決定。（編輯：蘇志宗）1110424