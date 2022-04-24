確診人數攀升，台北晶華酒店即日起在「晶華美食到你家」平台上開賣「抗疫戰備存糧箱」，整合清燉、紅燒牛肉麵，剝皮辣椒水餃、花旗蔘燉烏骨雞湯、栢麗廳港點小滿漢、府城肉燥料理包等多項冷凍以及常溫商品，提供全台宅配到府免運費的服務。除了個人包也有家庭共享組，在家抗疫的同時，也能輕鬆享用美食。

「晶華美食到你家」此次推出的「抗疫戰備存糧箱」，依照商品的保存方式及種類區分為四個類別，由冷凍熱銷榜前三名所組合成的「冷凍囤貨組」，有由宴會廳主廚吳俊煌的私房菜延伸而來的「剝皮辣椒水餃」，由狀元鮮蝦餃、魚子蝦燒賣、紫糯珍珠丸、荷香糯米捲、奶皇流沙包以及蠔油叉燒包等六款栢麗廳港點組合成的「晶華嚴選港點小滿漢」，以及由補身益氣的花旗蔘與紅棗與當歸與烏骨雞共同燉煮而成的「花旗蔘燉烏骨雞湯」，富含了人體必需胺基酸與膠原蛋白，是在家防疫、補身養氣的好選擇。

另一款「常溫囤貨組」集結了5款暢銷的常溫美食禮盒，包括贏得台北牛肉麵節冠軍「清燉牛肉麵」及「紅燒牛肉麵」，廣受饕客喜愛的「剝皮辣椒雞湯麵」和「海鮮叻沙麵」，以及曾獲2018年滷肉飯節十大推薦滷肉飯的「府城肉燥」各三入。

長年熱銷的晶華冠軍牛肉麵則有冷凍組以及常溫組兩種選項，「冷凍牛肉麵組」包含清燉及紅燒口味各兩入，以及「麻辣牛肉麵 (一入)」與「紅燒牛肉麵王 (二入)」，「常溫牛肉麵組」則有紅燒及清燉各四入。

購買上述禮盒組可享全台免運配送，選擇自取再加贈「沐蘭甦活乾洗手噴霧」，這是由連續6年榮獲「世界SPA大獎」的沐蘭SPA所推出的明星商品，在具殺菌功效的75％酒精中調入了尤加利、薰衣草、茶樹及甜橙四款質純精油，加強防疫的同時還可透過嗅覺紓壓放鬆。