台北市克強、前港游泳池室外池於5月1日開放，票價卻從原先的60元漲價至110元。有議員批評，去年市府忙著各項防疫紓困措施，體育局卻忙著想方設法幫廠商調整票價，且廠商於續約後才要求漲價，理由極不合理、程序大有問題，質疑北市體育局涉及期約圖利。對此，體育局回應，廠商可提漲價要求，經過程序審查認為漲價合理，同意調漲。

台北市克強、前港、前山、天溪綠地及七虎泳池由市府OT委外同一家廠商經營，該廠商將克強、前港游泳池票價，由原先室外池60元、室內池110元，改為統一價110元，調漲幅度將近1倍。

台北市議員鍾佩玲表示，續約廠商在2020年6月向體育局提出優先續約申請，去年2月體育局同意廠商優先續約，但同年廠商一連發4次公文，提出因沒有把2020年財報列入，導致財務評估失真，以「依原契約繼續履行有失公平合理及窒礙難行」為由要求票價調漲。

鍾佩玲指出，廠商所提變動合約理由極不合理，且續約半個月就發現「窒礙難行」，體育局竟還埋單，同意調漲，合約調整程序大有問題，嚴重損及市民權益，質疑體育局涉及期約圖利；市民夏日戲水小確幸沒了，廠商也有評估來客人次會下降2到3成，難道都沒關係？

體育局長李在立表示，廠商依照契約提出調漲票價，經過程序審查同意調漲票價，廠商所漲價理由，未必全部採納，但體育局要求泳池單一動線、人流管制、無現金交易、適用敬老卡等，因此，認定漲價是合理的；調漲至110元後，室內、室外都可以使用，讓動線、行政管理變得很單純。

北市議員苗博雅也披露，萬華運動中心日前公告，「因為契約規定，即日起暫停販售健身月卡」，沒有健身月卡後，變成要購買健身課程1800元才能體驗30天，但過去月票900元即可使用30天，等於變相漲價，萬物皆漲，連市府運動中心也要漲1倍，恐失去推廣運動的初衷。

李再立說，確實有聽到網路罵聲連連，原先契約規定契約到期日前3個月不可以再販賣月票，之後會規定會改成，與契約到期日相隔未滿1季就不再販售季票、未滿1個月就不再販售月票，會比較細緻一點。