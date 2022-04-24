新竹縣確診數持續增加，無症狀或輕症感居大多數，居家照顧服務將在25日上路，縣長楊文科指出，為確保醫療資源與量能充足，衛生局整合各醫療院所彙整資訊推出「居家照護／隔離關懷手冊」，將附在防疫關懷包內，提供居家照護民眾更完善的服務索引。

衛生局長殷東成說，居家照護以無症狀和輕症的確診者為對象，依年齡區分4類，1至64歲和65至69歲，非獨居且無懷孕或血液透析，年齡3至12個月無高燒逾39度，年齡3個月以下且無發燒，關懷照護期程為確診日加10天。

衛生局彙整資訊推出「居家照護／隔離關懷手冊」，放在防疫關懷包內由鄉鎮市公所發放，確診者可和負責醫院約定通訊診療時間，診療後由親友代領藥或社區藥師送藥到宅，負責醫院並會持續每日健康關懷至解除隔離。

同時，提醒7種情形的重症狀況，確診者若自覺身體不適，可透過「健康益友APP」緊急醫療諮詢，判斷是否由119立即送醫或後續以健保通訊診療，也可電洽負責醫院做評估。

因12歲以下孩童並未接種疫苗，若發燒超過48小時或高燒合併發冷冒冷汗、退燒後持續活動力不佳、退燒後持續呼吸急促或胸悶胸痛、持續嘔吐或頭痛或腹痛、超過12小時未進食或未解尿等5種情況為警示症狀，家長務必要諮詢醫療團隊。

若兒童出現抽搐、意識不佳、呼吸困難或有胸凹現象、唇色發白或發紫、血氧飽和度低於94％、肢體冰冷或皮膚斑駁或冒冷汗等6種情況時，家長一定要立刻撥打119或手機連上24小時緊急醫療諮詢平台。

東元醫院、中醫大新竹附醫、新竹台大分院竹北院區、仁慈醫院、大安醫院及新仁醫院居家照護責任區為，竹北、新埔、湖口、新豐及芎林5鄉鎮。新竹台大分院竹東院區和總榮新竹分院居家照護責任區有竹東、橫山、關西、尖石、五峰、北埔、峨眉及寶山等8鄉鎮