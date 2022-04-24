疫情造成學校暫停實體授課，採取遠距或線上學習日益普遍，縣府透過經濟部工業局智慧城鄉生活應用補助計畫，攜手希伯崙及AiCity樂學網數位2家業者，融入竹縣在地文化特色，推出「英語智慧城市共創平台」，讓青年學子隨時可運用平台，線上學習英語。

縣長楊文科指出，英語智慧城市共創平台特別結合新竹縣客家與原住民文化，推出「Wah！幾散竹東」、「原民產銷中心」、「義魄千秋-客家義民祭」、「智慧教育在竹縣」及「智慧交通在竹縣」等英語學習創作影片，呈現竹縣雙語「智慧城」的願景！

教育局長楊郡慈表示，縣內高中職師生只要透過教育局Openid帳號，就可登入平台學習，藉由互動數位學習工具及透過教師引導，活用所學英文來創作生活相關繪本與影片，相較於單純背誦模式，能真正將英文實際運用於生活情境中。

新竹縣英語智慧城市共創平台分3階段逐步推動，第1階段以高中為主，由六家高中與湖口高中為示範學校，攜手開發「六家采風」、「漫讀湖口」等英語學習創作影片，讓學生透過學習與創作提升英語應用，並陸續辦理師資培訓研討會，協助第一線高中教師進行英語任務指派與能力檢測批改。

第2階段聚焦「大手拉小手學習活動」，由縣府媒合選定或自願參與高中職學生，與國中小學生進行英文作品創作，讓學生在實際互動中，提升英文運用能力。第3階段以舉辦線上國際教育交流會方式，連結其他英語智慧城市進行交流共享，打造成為接軌國際的平台。

該平台即日起至6月15日辦理「英語智慧城市作品徵選活動」，教育局歡迎國中小、高中職及大專院校學生，用英語介紹竹縣景點、在地文化、城市特點、風俗民情，藉此讓學習歷程更豐富，還有機會獲得總獎金價值超過10萬元獎品。活動詳情請上「英語智慧城鄉」官網查

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