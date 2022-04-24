防止新冠肺炎疫情，上海從3月底封城，至今將滿一個月，同時，也傳出物資缺乏的窘境，不少名人紛紛送物資救援，就有大陸網友收到李榮浩楊丞琳以及吳奇隆、劉詩詩等藝人捐贈的物資，同時，還有網友把楊丞琳的照片做成梗圖，並號召：「轉發這個楊丞琳，你的小區陽呈零」。

陸網近日瘋傳楊丞琳的梗圖，只見楊丞琳被P成穿古裝、頂復古頭飾，楊丞琳名字被諧音命名為祈求「陽呈零」，圖片還寫著：「求擴散，轉發這個陽呈零，保佑小區鄰居沒有陽」，盼望不再有新增病例。除了楊丞琳被做成梗圖外，李榮浩、楊丞琳夫妻則透過基金會發物資送暖，把油、麵粉、雞蛋、麵包、麵條、牛奶等必需品，提供給獨居老人或弱勢團體。

送暖的還有日前被烏龍爆婚變的吳奇隆、劉詩詩夫妻，兩人透過中華社會救助基金會捐物資給上海獨居老人，「隆詩夫妻」合體不只低調送暖，也被網有大讚「一直都在默默做事」、「低調做好事，值得表揚」。

吳奇隆、劉詩詩捐物資給上海獨居老人。（圖／取材自微博）

攜手送暖的銀色夫妻還有陳曉、陳妍希，兩人日前一起向上海醫療物資，有25套防疫包，每套防疫包包含180份抗原檢測試劑、100件醫用一次性防護服、100雙隔離鞋套、100只隔離面罩、200只N95防護口罩、1000只丁腈手套。