新冠肺炎疫情像夏日高溫直線上升，南投縣本土確診24日新增11例，數據下降，比昨日26例確診個案下降，南投縣衛生局呼籲民眾趕快接種疫苗，對於為照顧生活不能自理的受隔離或檢疫者而請假等的家屬也提供補償，不管是受隔離或檢疫者或及其照顧者，每人按日發給1000元，民眾不用擔心。

南投縣衛生局今日持續在南投市家樂福、埔里鎮綜合球場、草屯鎮曾漢棋綜合醫院及竹山鎮衛生所，設籍南投縣65歲(原住民55歲)以上長者贈送500元禮券活動至5月31日為止。

南投縣今日新增11例本土確診個案，衛生局指出，目前縣內確診個案感染情況多屬輕症或無症狀，如喉嚨癢或不適、咳嗽、流鼻水、肌肉酸痛、頭痛、發燒、嘔吐、腹瀉等情形，並呼籲民眾如有上述症狀時請不要輕忽，一定要盡速到醫療院所就醫並進行快篩或PCR檢測，從疫調中發現，有症狀者PCR檢測結果陽性的比例相當高。

南投縣長林明溱也提醒父母家長，兒童病程變化迅速，千萬不可大意輕忽，如有類似流感症狀還是要趕快就醫，先讓醫師診察評估一下比較放心。

對民眾關切居家隔離期間無法外出工作政府有無補償，縣府表示，因受檢疫或隔離期間喪失人身自由，或因請假未領薪資之經濟損失，將可依據《嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例》規定予以補償。

此外，對於為照顧生活不能自理的受隔離或檢疫者而請假等的家屬也提供補償，不管是受隔離或檢疫者或及其照顧者，每人按日發給1000元，請民眾不用擔心，於隔離期滿時洽辦南投縣政府社會及勞動處申請服務補償金。