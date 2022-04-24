1名女網友在《爆料公社》抱怨，她看監視器時發現，1名客人的女兒，趁家長在用餐時，竟擅自到店家2樓用餐區，將醬油及胡椒粉到處亂灑外，還打開倉庫門，讓她傻眼直呼「家教實在很重要」。大批網友們紛紛湧入貼文下方留言：「萬一小孩倒的不是醬油，是清潔劑，突然覺得好可怕」、「去道歉！浪費食材跟惡作劇實在不太好」。

小女孩在桌子，椅子等地方，亂倒醬油。圖片經變色與馬賽克處理。（圖／翻攝自爆料公社）

1家小吃店老闆娘在臉書社團《爆料公社》發文，日前調閱監視器畫面時發現，客人的小孩竟前後3次跑上2樓的用餐空間，拿著醬油、胡椒粉亂倒，導致桌子、椅子、地板、醬料台及兒童座椅無一倖免，還擅自打開店內的倉庫門，原PO憤怒表示：「到底有多好奇？不怕開門後，門內有壞人嗎？」

原PO也補充說明，雖然家教很重要，但麻煩網友和平討論，避免公審孩子，孩子還在長大，別因為一時情緒字眼，造成孩子成長的陰影。

小女孩在2樓用餐區亂倒醬油，店家嘆：「家教很重要」。（圖／翻攝自爆料公社）

貼文一出吸引不少網友熱烈討論：「看到視頻的父母，真誠的呼籲你們帶著孩子去跟店家道歉，大家都是人生父母養，浪費食材跟惡作劇實在不太好，看上去也上小學了吧」、「獨自上樓家長都發現，萬一小孩倒的不是醬油，而是往調料區倒清潔劑，突然覺得好可怕」、「要是我就直接抓起來罵！叫她給我清乾淨，客氣什麼？自己小孩不教，那社會來教」。