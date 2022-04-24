中華陸橋以南C214標處，出現深約1米的路基沉陷，承包商已緊急人工補實道碴。(鐵道局南工處提供／曹婷婷台南傳真)

台南鐵路地下化工程上月18日才傳出東區中華陸橋下軌道路基道碴沉陷10公分，今上午又傳出中華陸橋以南C214標處，出現深約1米、長寬約2.2米路基沉陷，下午1點31分搶修完畢。不過，受路線異常影響，台鐵上午11時30分起，台南、保安間南下及北上列車以西正線單線雙向行車，列車有延誤，預計下午3時恢復正常。

交通部鐵道局南區工程處表示，南鐵地下化工程目前如火如荼施工中，今天路基下沉處為台南台鐵K360＋800路段，今早10點工地巡軌並未發現該處路基下陷，11點半傳出下陷，雖現場今日未施工，但現場承商已備妥道碴提供高雄工務段道班，現場緊急人工補實道碴，下午1點31分已補實填平。

鐵道局南工處表示，因台南地質軟弱，正在進行地盤改良，可能因此造成擾動，導致路基沉陷，南工處已責成承商大陸工程將密切加強鐵路路基監測。3月18日，中華陸橋下也曾發生施工擾動地質狀況，影響道碴沉陷逾10公分，去年9月也曾發生大範圍塌陷。

鐵道局表示，台南地質跟其他縣市比，相當不穩，且多為細砂，容易流失；尤其，鐵路地下化工程必須施作連續壁、地盤改良等工程，勢必對地盤產生一定程度擾動，類似軌道路基沉陷，屬於事前預判可能發生情形，因此，鐵道局也要求南鐵相關工程均需加強軌道路基等巡檢及監控作業。