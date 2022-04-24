王姓男子去年因女兒內急，跑到牛排店借廁所，店家因防疫拒絕，王情緒失控罵店家「爛店」，踢壞電動門。台北地院審理時，王否認踹門，拒絕道歉及賠償修理費3萬元，反指是店家刁難才無法和解，法官痛批王不檢討，依毀損罪重判徒刑3月，得易科罰金。可上訴。

去年2月6日晚間9時20分，王男因女兒內急，開車行經景美某連鎖牛排店時，下車借廁所，但店員稱因疫情廁所僅供店內消費顧客使用，王遂購買可樂1瓶，先讓女兒上廁所，但王怒氣未消，帶女兒離去之際，腳踢該店電動門，辱罵「爛店」，造成電動門無法正常開關，店家提告並求償3萬元維修費。

北院審理時，王辯稱當時他手上拿手機跟可樂，是抬腳去感應電動門，沒有用踢的，律師則稱，電動門遭王「碰觸」後仍可開關，並無喪失效用，不構成毀損。

法官勘驗店家錄影畫面，發現王走進店內購買可樂1瓶，講電話辱罵「幹，爛店」，右手拿起可樂朝店外走去，王抬右腳踢向電動門，王在店門口將可樂往外砸，差點砸到人，王向路人致歉，轉身走回店內，認定王有踢門舉動。

法官認為，店家配合疫情措施，不便外借廁所，但在王購買可樂後，便同意入內使用，並非不通人情。王不知感謝店家通融，反而自我膨脹，不僅辱罵還踢壞電動門，痛批王惡劣。

法官指出，店家只求王向被他辱罵的櫃台店員及店長道歉，並賠償維修費用3萬元，願意和解，但王不賠償也未致歉，甚至說他找民代和解，店家就是要「弄」他，王不僅不檢討，反指店家故意刁難，在本案監視器清楚拍攝下，仍否認犯罪，顯其法敵對性甚高，不宜輕縱，認為檢察官求刑3月適當，判刑3月，得易科罰金。可上訴。