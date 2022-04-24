新北市一名人妻發現結婚近40年的丈夫偷吃，與泰國籍小三多次發生性行為，還拍攝下5段交歡過程，詳細記下日期收藏在電腦，憤而控告小三求償。新北地院審理時，法官認定小三並不知人夫仍有婚約在身，判人妻敗訴。可上訴。

判決書指出，人妻主張與徐姓丈夫自1985年結婚至今，於2019年10月間發現丈夫手機存滿性愛照，經詢問小三後，小三才坦承在2015年至2018年間有與徐男交往，且多次發生性關係，徐男還將兩人性愛過程錄成影片，一共5段，存在家中公用電腦。人妻不滿婚姻遭破壞，憤而控告小三，求償100萬元。

對此，小三主張，徐男與她交往前，曾給她2張離婚協議書，稱自己已與配偶婚，證明單身，而她是外籍人士，不清楚台灣的法律，她守寡多年，才相信徐男的說詞，進而發展為交往關係，認為自己並非故意侵害徐妻的配偶權。

新北地院法官勘驗證據，發現小三提交從徐男那收到的為離婚協議書影本，上頭的確記載男女雙方的身分證字號與簽名蓋印，且影本內容與正本無異，認定內容為真，此外，小三為泰國籍，其辯詞非虛言，人妻也提不出證據證明小三知情人夫有配偶，故判人妻敗訴。可上訴。