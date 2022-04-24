香港女星李昭南(Mishy)，擁有超高學歷跟清麗脫俗長相，現年33歲的她，小時候舉家移民美國生活，全身散發一股留洋氣息，學成自加州大學傳播及舞台系，先前毅然放棄在華盛頓政府主播職位，至香港發展音樂及演藝工作，接著於2016年全美華埠小姐贏取第二公主的頭銜，自此打開知名度，手上擁有多個主持節目，近日她向大家自述和陌生男子對峙經歷，回憶起當下心情她仍心有餘悸。

女星李昭南擁有5.7萬粉絲，在IG上透露險遭非禮經過，當時有位男子分明不認識，身體卻不斷靠近她，後來忽然向前想把頭埋進胸口，由於她實在太害怕沒有大吼出來，忍不住熱淚盈眶起來，甚至還聞到對方的體味，當下她立刻護住自己身體，內心不斷掙扎過後公布此事，同時呼籲愛惜自己身體、互相尊重。

根據《香港01》報導，李昭南透露，她自打學生時期就經常遭遇到類似狀況，小時候常有女生跟她聊，騷擾情況非常普遍，不要都不相信，因此她很明白女生內心的感受，直言許多男生都是衝著校服而來，瞧見女生在街上都會替她們擔心，有時女生的騷擾私訊會傳給她，她也會對這些被騷擾的女生主動關心。

李昭南發布限時動態，完整交代事件起末。(圖/李昭南 IG)

經歷過這次驚險事件，李昭南直接前往警局報案，還有人問起陌生男子，身上所穿的衣著顏色，也透露道之後警方有到場巡視，她也呼籲警方實際採取行動，避免再有女性無辜受害，不希望都是息事寧人，隨後她也緩頰，警方其實也並非全不理會，也曾有過當場抓人等候調查的狀況發生，只是希望情況有所改善，深怕有二次傷害發生。