上海商銀(5876)本波股價拉回相對有守，上周五股價再逼近50元整數大關。目前外資持股約57.8%，千張大戶高持股達81%，技術面，股價站穩周線和季線，月K棒連2紅。3月營收39.6億元，創歷史新高紀錄。

上海銀成立107年，位在台北市民權東路與中山北路交叉口的總行大樓，原擬「自辦都更」調整為「容積移轉」，最後適用「危老重建」，於2020年開工動土，新總行大樓將是上海商銀在台復業的第五代總行，預計興建地上16層地下4層的現代商業大樓，總工程費用約26億元，期2023年完工啟用。

上海銀今年配發1.8元現金股利，小而美的上海商銀為純銀行股，每年的配息穩健，是存股族的標的之一。去年全年稅後純益142.55億元，每股稅後純益（EPS）3.19元，年成長近6％。

上海銀榮譽董事長榮鴻慶於今年3月在香港住所睡夢中過世，享嵩壽100歲。榮鴻慶在百年上海商銀擔任董事長達30年，去年才交棒，由李慶言接棒。榮鴻慶往年在每年股東會也都會親自出席，不僅被譽為最資深的銀行董事長，更見證了兩岸三地金融發展史。李慶言曾任上海商銀香港子行董事長，具前瞻性的國際觀與國際金融管理實務；目前上海銀一般董事尚有榮智權、顧肇基、榮康信、邱怡仁及林志宏；而獨董則有，陳木在、曾國烈及謝金虎。