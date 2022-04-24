賴峰偉指示教育處、社會處、衛生局合作加強長者、幼兒衛教知識的宣導工作。(澎湖縣政府提供)

澎湖縣政府24日表示，為保護尚未施打疫苗的兒童、長者，澎湖縣長賴峰偉指示教育處、社會處、衛生局合作加強關懷，並宣布澎湖縣12歲至18歲青少年預計5月底施打，另6歲至11歲幼兒疫苗5月初開始施打。

教育處長蘇啟昌表示，澎湖縣12歲至18歲青少年施打疫苗第2劑85.4％，第3劑需間隔5個月，預計5月底施打，另6歲至11歲幼兒疫苗5月初開始施打。教育處呼籲家長如果帶小朋友出入公共場所，請落實衛生習慣，佩戴口罩、勤洗手等，降低感染風險。

蘇啟昌表示，澎湖縣國中小學教職員工完成第2劑有99％，第3劑有88％，經醫生評估或個人因素尚未施打疫苗者，必須每週1次抗原快篩(含家用快篩)或PCR檢驗陰性後，才能入校服務。

陳寶緞表示，各機構、長照單位服務工作人員須完成3劑疫苗，日間照顧及家庭托顧若發生確診案例，先行停收一週並辦理清消；送餐志工以不直接接觸方式送餐。社區照顧關懷據點如有服務長者確診案例，將暫停服務。社區內有人確診，則加強防護或暫停服務，據點暫停期間將加強志工關懷訪視。社會處利用通訊軟體、臉書粉絲專頁、海報提供防疫最新訊息及規範，以利托育機構轉知家長掌握防疫資訊。

賴峰偉22日下午在防疫會議表示，近日國內確診案例遽增，澎湖長者人口數比例高，11歲以下學童尚無疫苗保護，因此他指示教育處、社會處、衛生局合作加強長者、幼兒衛教知識，印製宣傳單教導長者、幼兒正確防疫觀念，提高防疫警覺。