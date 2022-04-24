有時候感覺疲勞嗜睡、注意力不集中，並不單純只是身體疲憊，有可能是因為缺鐵導致！營養師程涵宇指出，當鐵質長期攝取不足就容易造成「缺鐵性貧血」，尤其是6類人更要留意缺鐵徵兆。

根據國健署「國民營養健康狀況變遷調查（2013~2016年）」資料顯示，台灣1歲到44歲的女性基本上都缺鐵；世界衛生組織（WHO）也表示，缺鐵是世界上最嚴重的營養問題，且研究發現，世界上逾80％的人缺鐵，更有30％的人因為長期缺鐵而患有貧血問題。

程涵宇在臉書粉專PO文指出，當鐵質長時間攝取不足就容易造成缺鐵性貧血問題，如果不及時治療，也會導致長期的健康問題，包括疲勞、手腳冰冷、臉色蒼白、容易喘、頭暈頭痛、指甲易裂、舌頭易痛、心悸、不寧腿症候群（不寧腿症候群是一種中樞神經障礙疾病，影響的部位以下肢為主，在肢體深層組織處於靜止狀態時，會出現如蟲爬或燒灼刺痛等異常感覺，大部份症狀在夜間最為嚴重）。

程涵宇提醒，缺鐵造成的貧血剛開始可能非常輕微，甚至根本感覺不到症狀，大多數人是在健康檢查時才會發現貧血問題，尤其是以下6種族群，很可能早已缺鐵而不自覺：

1、減肥中

2、素食者或純素食者

3、挑食或偏食

4、飲食不夠多元化的長輩

5、飲食中蔬果、肉類攝取不足

6、每天攝取過量的咖啡因

對此，程涵宇特別分享6大補鐵妙招：

1、增加血基質鐵的攝取，例如海鮮、肉類等，鐵的吸收率比較好。

2、攝取含有鐵質的食物時，搭配富含維生素C的食物，促進鐵質吸收。

3、選擇鐵強化的食物或含鐵的補充品，像是麥片、奶粉、牛奶等。

4、多酚含量高的咖啡及茶建議避免隨餐喝或是吃完飯後馬上喝。

5、素食者和純素食者要確保吃足夠的豆類、菠菜和其他深色蔬菜，也建議飲食中加入鐵強化食品。根據美國國立衛生研究院膳食補充劑建議，不吃動物產品的素食者每天需要的鐵量可能是吃動物產品的人的近兩倍，這是因為植物性食物中的鐵可能不像肉類等動物產品中的鐵那樣容易或完全被吸收。

6、當嬰兒準備開始吃固體食物時，也可以使用強化鐵的嬰兒穀物。