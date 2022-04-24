國內疫情大爆發，民眾瘋搶快篩試劑，指揮中心指揮官陳時中今預告，快篩實名制最快五月初上路，初期會提供五千萬劑的量，以每人使用約五份計算，可供1000萬人購買。

至於藥師反映目前仍還叫不到快篩試劑，陳時中也指出，若藥師公會全聯會有需求都可以跟中央講，會盡量提供，現在也有提供一些廠商的聯繫方式，至於藥局是否提供，則回歸自由市場機制。

此外，台北市有餐廳傳出將不再使用實聯制，陳時中也說，等到社交距離APP做到一定程度後，就不會再實施實聯制，至於民眾未掃實聯制有無罰則？他則說尊重地方裁處。

陳時中也指出，民眾在家照護如無法收取外送服務，近日也將請外送平台業者一起來了解實務困境，共同研擬最適當解決辦法。

指揮中心規定出入八大場所、健身房等必須打滿三劑疫苗，並出示小黃卡，沒想到網路購物平台蝦皮竟有人開始販售偽造的小黃卡（COVID-19疫苗接種紀錄卡）。陳時中今天指出，刑事局已展開調查，且已鎖定相關嫌犯，馬上會進行約談，呼籲民眾不要以身試法。