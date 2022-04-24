什麼是新冠長期症狀（long COVID symptoms）？

最新英國研究顯示，已出院的新冠患者中，1年後完全康復的比率竟不到3成，其中女性、肥胖人士、以及住院期間需要呼吸器輔助的患者較難甩開新冠後遺症，前5大常見長期症狀包括疲倦、肌肉疼痛、睡眠品質不佳、行動力變慢及呼吸急促，研究警告，新冠長期症狀可能會變成一種常見狀況。

新加坡「亞洲新聞台」（Channel News Asia）報導，23日刊登在醫學期刊《刺胳針呼吸醫學》（Lancet Respiratory Medicine）的這篇英國研究，追蹤於2020年3月7日至2021年4月18日期間從英國39間醫院出院的2320名新冠患者，並分別在出院5個月、1年後追蹤、評估出院者狀況，其中807人完成2次評估。

研究結果顯示，出院後5個月便完全康復的受試者僅佔25.5%，一年後完全康復的受試者人數些微增加至28.9%，換句話說，出院一年後完全康復的新冠患者人數不到30%或1/3。

研究也點出3類人出院後完全康復的比例較低，包括女性、肥胖者及住院期間需要呼吸器輔助的患者。結果顯示女性完全康復的可能性較男性低33%，肥胖者完全康復的可能性降低一半，曾使用呼吸器的患者完全康復的可能性降低58%。

共同帶領這項研究的英國國家健康醫學研究院（National Institute for Health and Care Research）的伊凡斯（Rachel Evans）表示，「研究發現，住院5個月至1年後，患者在症狀、心理健康、運動能力、器官損害、生活品質等各方面的復原狀況有限地令人震驚。」

這份研究也統計出院一年後常見新冠長期症狀（long COVID symptoms），前5大分別為疲倦（60.1%）、肌肉疼痛（54.6%）、行動力變慢（52.9%）、睡眠品質不佳（52.3%）、呼吸急促（51.4%），其餘包含關節疼痛或腫脹（47.6%）、思考變慢（46.7%）、疼痛（46.6%）、短期記憶喪失（44.6%）、四肢無力（41.9%）。

另一共同作者、列斯特大學（University of Leicester）的卜萊特林（Christopher Brightling）警告，若缺乏有效的治療，「新冠長期症狀可能變成高度盛行的新長期病況。」