足跡。（羅浚濱新竹傳真）

足跡。（羅浚濱新竹傳真）

足跡。（羅浚濱新竹傳真）

足跡。（羅浚濱新竹傳真）

中央24日公布新竹縣新增57例確診案例，17例為居隔期滿或匡列採檢確診，在可控匡列名單內，31例為因症就診至醫院採檢PCR確診，另有9案疫調中。這57例同樣為輕症或無症狀，確診足跡均已完成清潔消毒，相關疫調匡列仍持續。

衛生局指出，這57例有31名男性、26名女性，年齡分布在3歲至66歲，確診者以青壯年為主，12歲以下19名、65歲以上1名，症狀以喉嚨痛、咳嗽、發燒為主，無症狀者有21人。

57例分布在竹北市20例、竹東鎮21例、湖口鄉10例、新豐鄉3例、新埔鎮2例、芎林鄉1例，已安排收治醫院或是申請集中檢疫場所治療、申請居家照護方案。

新增案例仍是以校園、教育機構師生感染為主，其次職場群聚事件及跨城市旅遊活動史，目前風險還是來自跨縣市移動，有外縣市旅遊史的個案回到社區，滲漏到家庭、職場、學校及補習班，縣府防疫緊急應變中心針對機構一旦發現確診個案，立即安排師生進行篩檢，讓學校風險降到最低。

縣長楊文科表示，目前社區風險仍是隨全台疫情風險上升，但輕症無症狀比例高，民眾不用過度的擔心，但務必做好防疫措施與自身防護，並儘速接種疫苗，讓社區更安全。

社區篩檢站24日和24日下午6時至9時在大安醫院急診室外提供篩檢服務。26日下午6時至9時在北榮新竹醫院急診室外提供篩檢服務。

衛生局指出，22日公布案44480公共場所活動史，18日上午9時至中午12時、19日上午9時至下午5時、20日上午9時至中午12時，曾到過芎林鄉「如意商行」，而非當日原先公布的「昆山農藥資材行」，當日公布足跡圖卡已更正。