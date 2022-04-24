香港男星鄧健泓除了能唱能演，還有一項「特殊技能」，就是在圈內桃花運特別強，曾與女星原子鏸、李施嬅等交往，她們都是港姐出身，鄧健泓因此獲得「港姐殺手」封號，如今鄧健泓「靠岸」已婚，而他近日受訪，突然自爆曾背著當時女友李施嬅，劈腿現任老婆，身為當事人的李施嬅事後也做出回應。

被封為「港姐殺手」的鄧健泓，出道以來緋聞無數，先後至少跟5名女星交往過，堪稱圈內超級發電機，直到2017年鄧健泓浪子之心被收服，與女星石詠莉結婚，雙方相差12歲，但似乎沒有代溝，婚後生活甜蜜幸福。

日前鄧健泓受訪，驚吐當年在與李施嬅交往的時候，同時與老婆石詠莉調情，消息一出遭外界罵爆，說他是劈腿還不自省的渣男，據《明報》報導，李施嬅在昨天(4/23)出席《金宵大廈2》宣傳活動，被問到舊愛鄧健泓渣男發言一事，坦言當年並不知情，笑稱如果那時候就知道男友會跟石詠莉結婚的話，她就不會礙兩人的事了。

李施嬅更大方地說多年過去，「其實不用介意，很多事我都不記得了」，覺得自己現在過得也不錯，有未婚夫陪伴很幸福，她更表示，其實感情是私事，真實狀況外界未必都清楚，不希望眾人在不瞭解實情的情況下妄下定論，且事隔多年，彼此如今過得都好就好了，但李施嬅調侃鄧健泓，說他沒事自爆過去情史幹嘛，落得被輿論攻擊，甚至幫他解釋，說兩人當時分手單純是因為個性不合，並非石詠莉的介入，而目前自己跟鄧健泓還是朋友，保持聯絡。