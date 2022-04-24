台北市長柯文哲24日宣布醫護人員「以篩代隔」率先上路，副市長黃珊珊進一步表示，防疫人員開始以篩代隔後，慢慢開放到其他人，包括接下來公共運輸、批發市場、學校教職員，將來數量會等比級數爆發，不太可能再用大量人力匡列、隔離。

黃珊珊今指出，中央已開放醫護人員以篩代隔，北市聯合醫院也已照SOP走，其他醫院也是一樣，也就是過去施打疫苗被歸類為第一類的防疫必要人員，以區級關懷中心、北市衛生局、警消和環保局相關同仁為第一類，優先在防疫人員身上執行。

她表示，目前中央發給北市快篩劑庫存有13萬多，將會再發10萬劑多下來，市府也準備採購，快篩劑數量不是問題，以篩代隔可以繼續工作，這是必要的耗費也沒有辦法。

黃珊珊說，以篩代隔目地是假設A確診，同住家人要居家隔離，A的同事是防疫人員、2天內的密切接觸者，依照打過3劑、快篩陰性就可以回到工作崗位不用隔離。

她透露，以篩代隔從醫療人員開始，相關人員今天起就會執行，要看是否為防疫人員，接下來有公共運輸、批發市場、學校教職員，慢慢開放到其他人員，將來數量會等比級數爆發，不太可能再用大量人力匡列、隔離，北北基桃大家可以一致來做。