太保某工廠群聚案，27名員工已20人染疫。（嘉義縣政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

嘉義縣今公布16人確診，個案狀況以圖表說明。（嘉義縣政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

嘉義縣今公布16人確診，相關足跡皆已清消完成。（嘉義縣政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

嘉義縣今公布16人確診，相關足跡皆已清消完成。（嘉義縣政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

嘉義縣今公布16人確診，相關足跡皆已清消完成。（嘉義縣政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

嘉義縣今公布16人確診，相關足跡皆已清消完成。（嘉義縣政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

居家照護縣府各單位提供的服務項目。（嘉義縣政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

嘉縣今公布16人確診，其中12例為太保市某工廠群聚，該工廠有27名員工，目前已有20人確診，由於嘉縣12人都住在太保市，相關足跡已消毒，該工廠也暫時停工，全案共匡列密切接觸者42人，至於其他確診個案，包括1例居隔陰轉陽、2例有外縣市足跡史、1例主動篩檢而確診。

縣府指出，今公布太保某工廠群聚案，主要是23日接獲他縣市通報，確診者案49617是太保某工廠送貨員，因經常往返北部送貨，衛生局隨即啟動疫調匡列，針對全工廠27名員工進行篩檢，目前已有20人確診，屬嘉縣的12人都是女性，年齡介於34至59歲，皆已收治隔離。

另外4案為3男1女，年齡介於19至57歲間，1案居隔中陰轉陽、2案外縣市足跡史，另1案為主動篩檢確診，相關足跡為吳鳳科大旁的鹽酥雞攤、7-11 民雄興南門市、太保高鐵站等，其餘以外縣市為主。

嘉義縣長翁章梁說，確診者會愈來愈多，提醒民眾不要挑疫苗，除做好自身防護，也要打疫苗，昨催打疫苗已奏效，單日催出3588人接種。

至於嘉縣確診病例居家照護服務也已啟動，翁章梁說，居家照護期間，如有身體不適輕症，提供24小時醫療評估，全縣175家醫療院所提供通訊診療、46家社區藥局送藥到宅，民眾可安心在家照護，如有緊急就醫需求，以119救護車為原則，或依衛生局規畫指示，得以防疫車隊、同住親友接送或自行前往等方式。