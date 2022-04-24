台中市24日本土確診個案新增150例，其中年齡分為，未滿12歲16例，12至64歲126例，65歲以上8例；在性別部份，78位男性、72位女性，依感染源分類，密切接觸者63位，調查中87位；衛生局長曾梓展說明群聚感染，包括，后里幼兒園新增6例（3例學生、1例老師、2例老師的友人），累計10例；梧棲童綜合醫院有醫護人員確診；中國附醫群聚案件有醫護人員確診。

市長盧秀燕24日於防疫記者會先宣布，考量台中是全台第2大城市，近期新增確診個案數都超過百名，為加嚴防疫，明日起台中市境內醫院、住宿型長照機構暫停探視，除例外情形籲請民眾配合。

市長盧秀燕表示，雖然中央已調整各縣市防疫工作的優先順序，不需再調查相關足跡動態，直接匡列同住者、共餐者等，但市府還是有做足跡調查，也注意到民眾的聲音，從今日起台中繼續公布「熱點足跡」。

盧秀燕說，人潮是跨縣市移動的，本地確診者，可能會到外地，外地的確診者也會來台中，因此逐案去追尋足跡，不如用更宏觀的熱點概念來說明，大多數確診者去過哪些地方，請市民朋友多注意。

針對居家照護統計，盧說，截至今日中午，已有429位進行評估，其中有268位已收案居家照護，92位評估中，69 位未符合收案條件。至於負壓隔離病房運用情況，病床數共296床，其中已使用數為96床(32.43％)，還可使用數為200床(67.57％)。

盧秀燕指出，目前中央防疫指揮中心已針對一些縣市列為高風險縣市，如台北市、新北市、桃園市、高雄市、花蓮縣、基隆市，台中市是全台第二大城市，人數眾多，市府觀察到近期台中每日本土確診新增個案數都超過百名。為加嚴落實防疫，中市府宣布從明日開始，台中市境內醫院暫停探病，住宿型長照機構也暫停探視。