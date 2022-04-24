苗栗縣府公布確診者足跡。（苗栗縣政府提供／李京昇苗栗傳真）

苗栗縣府公布確診者足跡。（苗栗縣政府提供／李京昇苗栗傳真）

苗栗縣府公布確診者足跡。（苗栗縣政府提供／李京昇苗栗傳真）

苗栗縣24日新增24人確診其中13例為匡列居隔前採檢確診，11例為因症狀、有足跡重疊、持簡訊或有染病疑慮者至醫院或篩檢站採檢確診，而社區不明感染源增加，衛生局持續辦理社區篩檢。

苗栗縣今天新增24例新冠肺炎本土確診案例，新增個案中12位男性、12位女性，年齡分布在4到70歲，Ct值在12到28.5之間，以喉嚨痛、咳嗽、發燒為主要症狀。

今天9個鄉鎮市有確診者，分別為頭份市6例、三義鄉4例、竹南鎮3例、泰安鄉3例、南庄鄉2例、苗栗市2例、通霄鎮2例、苑裡鎮1例、頭屋鄉1例，已陸續安排醫院、加強型防疫旅館或居家照護收治，相關足跡都有完成清消。

仁德醫護專6位同學確診案，1人住頭份(案50334)、其他5人同宿舍住宿生，皆為外縣市故由當地衛生局列收案，疫情調查接觸教師32位及181位同學已造冊通知採檢，衛生單位依據風險列為居家隔離、自主健康管理或自我健康監測，目前無新增案例，持續密切監測中。

另外，昨天23日在大千、李綜合、通霄光田醫院及慈佑醫院竹南大厝里社區PCR採檢站共採檢734人，其中8人陽性，其他陰性；泰安鄉鄉立幼兒園快篩站篩檢172人，2人快篩陽性轉醫院採PCR後，2人陽性確診。

衛生局指出，因應社區感染源增加，篩檢站持續開設，慈祐醫療團隊進駐竹南鎮大厝里活動中心，今天4月24日持續假日篩檢站，時間為（上午8點至中午12點、下午1點至下午5點）。

大千醫院、李綜合醫院、大順醫院急診室旁開設篩檢站，時間地點：4月24日下午4點至晚上8點；另，因應東河國小附設幼兒園學童染疫，南庄鄉社區感染風險增加，24日下午3點30分至6點30分在東河國小戶外走廊開設重光南庄東河PCR篩檢站，呼籲與確診者足跡重疊或有染疫疑慮的民眾前往免費PCR篩檢。