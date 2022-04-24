屏縣府在相關確診者足跡緊急清消。（屏縣府提供）

屏東縣政府24日公布新增40例確診個案，其中16例為家族群聚感染，另有11例正積極追溯感染源。衛生局共匡列176人採檢，有146人居家隔離，自主健康管理30人，相關足跡均已陸續完成清消作業。縣府呼籲民眾盡快施打疫苗，並做好防疫措施，保護自己也保護家人。

屏縣府統計，截至目前全縣居家隔離1472人，5歲以下累計24例，無重症，皆未解除隔離。居家照護計畫部分接獲通報個案64案，經醫療團隊評估，有44案符合居家照護。

40例本土確診個案中，有16例分屬6個家族，為接觸確診親友或同事而感染；其中有二對夫妻、一家四口及2戶三口之家，共10案為先前匡列居家隔離，在居隔期間陰轉陽。另有一對父子感染源疫調中。

除了感染源明確個案，另有11例仍在疫調及追溯感染源中。目前全縣有18校、23個班級停課，727人居家隔離。

屏縣衛生局表示，確診者足跡包括屏東市北區市場、中山黃昏市場、東港漁市場、小琉球居琉潛水店、白沙碼頭、杉福生態廊道等，均陸續進行清消作業。