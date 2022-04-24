【愛傳媒特約記者陳冠宇報導】有民眾睡覺時手機關機，警察竟然找上門，讓她大吃一驚，這才知道這段特殊時期，自己手機不能關機。

住在新北市中和區的一位女性，日前因為跟確診者的足跡重疊，被通知要快篩，結果是陽性，又進一步去進行PCR，複驗結果還是陽性，於是依照規定進行居家隔離。沒想到隔天一早，大樓警衛通知有人要前來，她本來以為是專門來送關懷包，沒想到是警察來查驗隔離狀況，這才知道依照規定，在確診隔離期間，手機必須24小時開機，讓防疫中心可以確定確診者沒有擅自外出。

這位女性民眾表示，因為不舒服要睡覺，又怕吵，才把自己的手機關機。上門查驗的警察則提醒，可以關靜音，但不能關機。

這位民眾說，她接到隔離通知時沒有注意有這項規定，如果事先知道，一定會遵守。她建議未來防疫中心與衛生局在通知確診者要隔離時，相關規定也可以加強說明，以免不只讓辛苦的員警多跑一趟，也會增加基層員警前往確診者住處而被感染的風險。