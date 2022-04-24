籲停止報數記者會、更換指揮官？ 陳時中冷回「這五字」

今日新增5092例本土新冠肺炎確診個案，衛福部長陳時中今（24日）在例行性的報告最新疫情後接受記者提問，當被記者問到「約兩成民眾認為需更換指揮官」時，陳時中毫不猶豫的回了「我沒有回應」，讓Ptt鄉民們集體炸鍋，寫下許多酸溜溜的留言開譙。

該名記者今（24日）針對「民眾黨立委蔡壁如表示目前是大疫情時代應當停止每日報數、台北市長柯文哲認為現在中央決策太慢，不需再寫公文」，以及「約兩成民眾認為應當更換防疫指揮官」等三問題向陳時中提問，沒想到，陳時中僅面色不悅的回覆了「我沒有回應」，隨後就開放下位記者提問。

陳時中的回應立刻讓鄉民們爆怒，相關討論版短時間內湧入大量流言，鄉民譏笑陳時中道「現在您撥的電話沒有回應，請稍候再播」、「朕知道了，已讀不回」、「如果是藍營部長肯定被轟傲慢」、「我要選市長了幹嘛還要問？」、「笑死 ，這招可以用到任何問題了！」，也有網友怒批，前兩題蔡壁如和柯文哲的質疑也被草草帶過了。