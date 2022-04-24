基隆＋301！10大張足跡又見廟口夜市 3大市場也入列 15:212022/04/24 中時 陳彩玲 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 基隆＋301 足跡又見廟口夜市 3大市場也入列。（示意圖／達志影像） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 基隆市政府公布足跡。（基隆市政府提供／陳彩玲基隆傳真） 基隆市政府公布足跡。（基隆市政府提供／陳彩玲基隆傳真） 基隆市政府公布足跡。（基隆市政府提供／陳彩玲基隆傳真） 基隆市政府公布足跡。（基隆市政府提供／陳彩玲基隆傳真） 基隆市政府公布足跡。（基隆市政府提供／陳彩玲基隆傳真） 基隆市政府公布足跡。（基隆市政府提供／陳彩玲基隆傳真） 基隆市政府公布足跡。（基隆市政府提供／陳彩玲基隆傳真） 基隆市政府公布足跡。（基隆市政府提供／陳彩玲基隆傳真） 基隆市政府公布足跡。（基隆市政府提供／陳彩玲基隆傳真） 基隆市政府公布足跡。（基隆市政府提供／陳彩玲基隆傳真） 中央流行疫情指揮中心公佈，與基隆相關新增301例，基隆市政府今日公布22名確診者足跡，包括成功市場、百福市場、仁愛市場、廟口天一香肉羹順、廟口夜市全家熱炒店、市立游泳池，以及多處全聯、便利超商等。 疫情升溫 基隆港務公司疫苗施打站爆人潮 基隆＋12 足跡六大張 遍及廟口、大賣場、郵局、運動中心 #新冠肺炎 #台灣 #疫情 #廟口夜市 #基隆 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 花蓮＋138 黃昏市場傳播鏈狂燒 徐榛蔚宣布休市3天 16:572022/04/23 生活 基隆＋215！7大張確診足跡驚見3大市場、里民活動中心 16:062022/04/21 生活 基隆市確診居家診療QR CODE快速申請 估省1.5至2天等待期 17:512022/04/22 生活 基隆＋275 市府宣布明加開施打站 釋出全數疫苗 16:052022/04/22 生活 基隆崁仔頂魚市部分攤商 自主延長暫停營業 17:342022/04/21 生活 少等2天 基隆推居家照護自我申請 04:102022/04/23 地方新聞 影》3新艦入列 陸火速飆升海上戰力 16:092022/04/21 軍事 基隆＋219 確診者年齡層曝光 社區篩檢人數突破6.8萬 15:512022/04/23 生活 臺灣上市櫃高股息30指數 PCB三檔入列 04:102022/04/22 證券．權證 基隆確診＋215 明起確診居家照護配發血氧機監控健康 15:402022/04/21 生活 基隆確診＋215 市府買千台血氧機應對 04:102022/04/22 地方新聞 生活熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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