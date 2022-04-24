基隆市政府公布足跡。（基隆市政府提供／陳彩玲基隆傳真）
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中央流行疫情指揮中心公佈，與基隆相關新增301例，基隆市政府今日公布22名確診者足跡，包括成功市場、百福市場、仁愛市場、廟口天一香肉羹順、廟口夜市全家熱炒店、市立游泳池，以及多處全聯、便利超商等。

疫情升溫 基隆港務公司疫苗施打站爆人潮
基隆＋12 足跡六大張 遍及廟口、大賣場、郵局、運動中心
#新冠肺炎 #台灣 #疫情 #廟口夜市 #基隆