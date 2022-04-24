富邦悍將本周主場3連戰推出「RUN FOR GREEN GO FOR WIN」主題日，賽前邀請「蔬食男神」楊子儀開球，原本想與接捕的游霆崴設計點特別橋段，沒想到捕手直接放棄接捕，讓他好氣又好笑：「為什麼他不接啦！可以接一下吧！游霆崴。」

過去「無肉不歡」的楊子儀在5年前開始吃素，也希望能把蔬食的好處推廣出去，「畜牧業碳排放量很大，不要給地球造成那麼大的負擔，而且吃素身體也會變得很light，排便也會相當順暢。」

今天他穿上19號球衣，楊子儀也解釋背號原因，除了是代表天公生的意思，自己的國曆生日也正好是1月9日，加上道德經裡「抱一」的概念是擁抱全世界，9是無限大，「希望大家能夠擁抱這個地球，讓地球永續經營下去。」

楊子儀透露自己會開始吃素的原因，除了是開始接觸信仰，也有一次是在夢中看見乳牛在吃草，他就去廟裡擲筊，開始了蔬食之路，茹素後他也推掉一些美食節目，但也開始接到許多蔬食代言，「這也代表老天爺幫我開了另一條路。」

楊子儀透露，過去自己曾是中職球迷，直到興農牛結束後才跟著王建民開始看美職，但後來自己拍了「球愛天空」、「我愛陳金鋒」等劇，加上身邊越來越多朋友都與棒球有關，自己又重回中職懷抱，他也透露自己最欣賞的球員是前富邦悍將總教練洪一中。