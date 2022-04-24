（取自「聲量看政治」臉書）

「印度神童」阿南德輸了！「台灣神童」竟然是他？台北市長柯文哲、副市長黃珊珊日前開始居家隔離，兩人身體狀況正常，柯文哲本週主持線上晨會及防疫會議後指出，現在6萬人被居家隔離，為了照顧這6萬人要花多少力氣，他18日更預言「這個禮拜全台灣大亂」。而果不其然台灣確診數暴增。臉書粉專「聲量看政治」更發現柯文哲和阿南德網路聲量，有不小的差距。

柯文哲與黃珊珊日前近距離接觸確診賓客，須居家隔離至24日，配合北市府開始實施居家辦公及分流演練。

對於柯文哲曾預言「本週台灣疫情會大亂」，臉書粉專「聲量看政治」21日Po出一張網路聲量對比圖，為柯文哲對比「印度神童」阿南德的網路聲量，從圖中可見，阿南德的聲量在3月下旬迎來一波高峰，但到了4月就被柯文哲超越，顯見阿南德相關預言未盡準確。

對此，有網友表示，「阿南德在歐美媒體很少提他，而且他根本不紅，訂閱數才百萬，在印度是小眾」、「以後不公佈足跡，為本周會大亂，為以後ㄧ天會破萬指日可待鋪路，會不會太粗操了，智商157都這麼直接嗎？」。

值得注意的是，23日除出現前台北市府副發言人黃瀞瑩確診新冠肺炎，當日確診數量更突破4000人大關。根據疾管署資料，2022年至今累計25737例本土，其中又以新北市8867例最多，接著依序是台北市4704例、桃園市3811例、基隆市1981例、高雄市1227例。

中央流行疫情指揮中心今日找台北市、新北市、基隆市、桃園市、高雄市與花蓮縣首長開會，與會者達成共識應簡化疫調，以免拖垮公衛量能。至於有縣市提出應降低居家隔離強度，指揮官陳時中指出，是否以篩檢降低居隔強度，指揮中心與各縣市今未討論出共識，將各自提出方案後，4月25日再度開會討論，或許參考國際經驗，將天數縮短為7天。