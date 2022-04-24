南投縣24日疫苗接種站民眾接種踴躍，排隊達3公尺，民眾保持防疫安全距離，按部就班地的完成疫苗接種。（南投縣政府提供／盧金足南投傳真）

連日來新冠肺炎本土確診案例暴增，單日確診人數飆破5000例，南投縣24日疫苗接種站民眾接種踴躍，接種人數達2100多人，排隊雖然長達3公尺，排隊民眾秩序良好，保持防疫安全距離，按部就班地的完成疫苗接種，因應社區疫情持續擴大，確診病例遽增，南投縣也即將啟動居家照護。

南投縣衛生局長陳南松指出，為鼓勵民眾疫苗接種保護自身安全，南投縣86家合約院仍持續開設新冠疫苗接種門診，假日在南投市、埔里鎮、竹山鎮、草屯鎮四大鄉鎮開設疫苗接種站，提供休假的民眾方便接種疫苗，也呼籲所尚未接種新冠疫苗民眾盡速前往接種，保護自己保護他人，共同守護社區防疫安全。

陳南松表示，因應國內社區疫情持續擴大，確診病例遽增，南投縣即將啟動居家照護，依確診者病症程度，調整分流收治原則，包括：

一、中／重症確診者，均收治於醫院。

二、無症狀／輕症之成人及青少年確診者：居家照護，但75歲以上、血液透析、懷孕36周以上任一條件，收治於醫院。

三、無症狀／輕症之兒童：居家照護，但嬰兒年齡未滿3個月且有發燒，或嬰兒年齡為3至12個月且高燒超過39度，收治於醫院。

衛生局提醒，若兒童出現抽搐、意識不佳、呼吸困難或有胸凹現象、唇色發白或發紫、血氧飽和度低於94％、肢體冰冷合併皮膚斑駁、冒冷汗，家長請撥打119或緊急時由同住親友送醫緊急自行就醫。