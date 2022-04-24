衛福部長陳時中最新民調顯示，防疫表現滿意度達63.9％，另有66.5％認為沒必要換指揮官。台北市副市長黃珊珊24日表示，民眾要的是未來的方向，不是滿意、不滿意，重點在於民眾的感受，讓大家安心是政府責任。

面對陳時中最新民調，黃珊珊今指出，每個人把自己的工作做好，百姓要的是未來的方向，面臨這個情況，接下來幾個月多久會變成怎麼樣，我們都有義務說清楚，不是什麼滿意、不滿意，是民眾每天的感受，你敢不敢出門、正常生活，把這些機制弄到大家可以正常生活，就是共存前的黑暗期，大家都可共度難關。

黃珊珊指出，如果沒有藥品、疫苗相關政策不清楚，就會讓大家無所是從，地方政府當時有準備加強版專責防疫旅館，中央也有準備，後來有一家臨時少了數量，區級關懷中心就突然必須上路，這就是準備不及的狀況。

她說，可以提早準備的話可以不用那麼匆忙，現在北市都已開辦居家照護了，中央說1周後大家要做居家照護，1周前就知道會發生今天的事，怎麼現在才在討論居家照護，有一點錯估情勢，重點是民眾感受、執行的人，讓大家安心是政府的責任。

至於有沒有必要換指揮官，黃珊珊強調，換指揮官都是不對的，現在必須讓防疫很順利往前走，陣前換將是兵家大忌。