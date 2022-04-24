新北市校園防疫思維與策略，從健康風險、經濟因素、學習效果三方面作考量。(新北市慰生局提供)

近期對於學校停課大家有不同想法？新北市長侯友宜表示，新北市校園防疫思維與策略，從健康風險、經濟因素、學習效果三方面作考量，高風險的實施線上教學、低風險的進行實體教學。

侯友宜說，新北市幅員遼闊，停課除依教育部標者辦理，另依風險授權學校因地制宜決定，另因應學生特殊時段與需求，高三統測4月30日至5月1日、國三會考5月21日至22日兼顧應可權益，授權學校實施線上教學。