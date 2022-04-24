雙北停課標準不同惹議 侯友宜：授權學校決定 15:312022/04/24 中時 陳慰慈 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 新北市長侯友宜表示，新北市校園防疫思維與策略，從健康風險、經濟因素、學習效果三方面作考量，高風險的實施線上教學、低風險的進行實體教學。(陳慰慈攝) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新北市校園防疫思維與策略，從健康風險、經濟因素、學習效果三方面作考量。(新北市慰生局提供) 近期對於學校停課大家有不同想法？新北市長侯友宜表示，新北市校園防疫思維與策略，從健康風險、經濟因素、學習效果三方面作考量，高風險的實施線上教學、低風險的進行實體教學。 侯友宜說，新北市幅員遼闊，停課除依教育部標者辦理，另依風險授權學校因地制宜決定，另因應學生特殊時段與需求，高三統測4月30日至5月1日、國三會考5月21日至22日兼顧應可權益，授權學校實施線上教學。 校外教學傳確診急喊卡「校方仍遭質疑」賈永婕：沒人希望做錯誤決定 蕭秉治火紅西裝展現狂人風範 首當製作人快狠準決定預算 #授權 #學校 #侯友宜 #停課 #線上教學 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 疫情延燒家庭擔憂升溫 家長：照護應對資訊不夠透明 12:592022/04/24 生活 抗疫 柯文哲籲開國安會議定戰略 04:102022/04/24 政治要聞 土城頂埔陸橋拆除完成 將設QR Code地磚讓民眾了解陸橋歷史 10:342022/04/24 寶島 陳時中「鑰匙丟下樓」掀熱議 侯友宜緩頰：他是想解決問題 10:382022/04/23 政治 康橋國際學校升學率佳 9成學子錄取海外名校 13:572022/04/23 寶島 地方爭取消疫調 陳時中邀6縣巿首長開會未做結論 13:132022/04/23 生活 指揮中心召開6首長會議 侯友宜喊話中央：居隔要轉型 16:392022/04/23 生活 教師工會憂亂象叢生 恐成脫產後門 04:102022/04/23 生活新聞 私校退場條例三讀 校產全歸公 04:102022/04/23 生活新聞 綠2022提名緩慢 表態者憂心被做掉 04:102022/04/24 政治要聞 辦學倒閉可轉辦長照 在野批假退場 04:102022/04/23 生活新聞 生活熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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