犀牛「犀奇」耳朵隨著音樂晃動。（高市觀光局提供）

不少牧場會播音樂給豢養的牛隻聆聽，讓乳牛心情較為愉悅，也可增加產乳量。高雄壽山動物園正進行「新動物園運動」，力拚9月底完工，在趕工期間，「說故事志工」女兒、就讀博愛國小六年級的王姓女學生，特別情商園方，讓她能在動物家的門口拉小提琴，傳遞對動物的關心，每種動物反應大不同，有跟著點頭打節拍、晃動，模樣相當逗趣。

王姓女學生近日情商動物園，希望能在國小畢業前能為動物們演奏《奇異恩典》等樂曲，作為送給動物們的首場琴音禮物，也藉此陶冶工程期間的動物性情，多元曲風橫跨古典音樂到流行歌曲，再以經典老歌作為安可曲，讓動物「很有感」。

紅毛猩猩「阿宏」發現有人在窗邊拉琴，偷偷在遠處觀望；黑猩猩「莉忠」則爬上高處想偷看琴譜，但因距離太遠，只能意會無法言傳。黑熊「波比」會隨著旋律點點頭；在搖滾區的犀牛「犀奇」和「寶寶」打破「對牛彈琴」這句成語，耳朵會隨著音樂晃動。

中山大學生物科學系教授張學文指出，有許多牧場會播音樂給牛聽，讓乳牛心情放鬆；在家禽方面，聽舒緩音樂的雞，心情會變好，飼料會吃得較多，雞隻也會長得較快、產蛋量跟著增加。

張學文提到，據研究顯示，若給有癲癇的老鼠聽音樂，老鼠情緒會更加穩定，在面對「給與」測試任務，比起沒聽音樂的癲癇鼠，表現來得更好。

張學文認為，小朋友拉小提琴給動物聽的，對於動物並不會有傷害，也能透過藉此探討動物在聆聽音樂後，是否有助於紓解對於周遭工程進行所造成的壓力。